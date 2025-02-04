Трамп назначил Рубио исполняющим обязанности главы USAID

REUTERS/Nathan Howard Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назначил госсекретаря Марка Рубио исполняющим обязанности директора Агентства США по международному развитию (USAID), сообщает Госдепартамент США.
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