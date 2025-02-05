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Депутат Госдумы: торговая война США и Китая подорвёт экономическую стабильность

Депутат Госдумы: торговая война США и Китая подорвёт экономическую стабильность

Торговая война таких крупных игроков на мировой арене, как США и Китай, не может не сказаться на подрыве экономической стабильности, заявил в беседе с RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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