Депутат Госдумы: торговая война США и Китая подорвёт экономическую стабильность

Торговая война таких крупных игроков на мировой арене, как США и Китай, не может не сказаться на подрыве экономической стабильности, заявил в беседе с RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
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