The Guardian: влияние Трампа в конгрессе может оставить Киев без денег

Согласно информации британской газеты The Guardian, идеологическое влияние Дональда Трампа привело к тому, что многие республиканцы в палате представителей выступают против помощи Украине, что может иметь серьезные последствия для Киева.
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