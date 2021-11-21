Спорт Уик-Энд

5 подписчиков

Алексей ИГОНИН: Семак - не жилетка для слез, однако тонкий психолог. Это применительно и к набравшему форму Дзюбе.

Алексей ИГОНИН: Семак - не жилетка для слез, однако тонкий психолог. Это применительно и к набравшему форму Дзюбе.

«Уверенная победа над «Нижним Новгородом» сняла опасения о психологическом состоянии сборников и физической готовности «Зенита», - считает экс-капитан «Зенита»,обладатель Кубка России в его составе Алексей Игонин.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх