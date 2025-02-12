Расчеты «Мста-С» уничтожили бронетехнику и радиолокационную станцию ВСУ

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили гаубицу М777, радиолокационную станцию, бронетехнику и живую силу боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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