Димитрис Итудис: «В нынешней ситуации клуб старается понять, какие ходы по усилению можно сделать»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал подписание соглашения с американским разыгрывающим «Енисея» Каспером Уэйром (32 года, 178 см).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх