Собянин: Городской вокзал Петровско-Разумовская объединит МЦД-1, МЦД-3 и метро

Горожане смогут делать удобную пересадку, не доезжая до центра города О ходе строительства вокзала «Петровско-Разумовская», который позволит улучшить транспортную доступность районов Бутырский, Тимирязевский и Марфино, где живут 190 тыс.
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