Интерактивный портал отправит работодателей в будущее

Какими будут профессии будущего? Как изменится работа HR-специалистов к 2050 году? Заменит ли рекрутеров искусственный интеллект? Заглянуть на 25 лет вперед и совершить виртуальное путешествие в будущее реально уже сейчас.
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