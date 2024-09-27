Эксперты рассказали о рисках и возможностях инвестиций в недвижимость

Инвестирование в недвижимость — более безопасный способ получить стабильный доход на долгосрочной перспективе, чем, например, инвестирование в ценные бумаги, считают партнеры консалтингового агентства Wellborn Legacy Марина Власенко и Алина Нуждина.
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