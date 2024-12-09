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Где найти выгодное каско: как автовладельцам сэкономить до 60%

Где найти выгодное каско: как автовладельцам сэкономить до 60%

По закону в России каждый автолюбитель обязан оформить полис страхования автогражданской ответственности - ОСАГО, который позволяет компенсировать ущерб третьим лицам в случае, если владелец полиса виноват в аварии.

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