Где найти выгодное каско: как автовладельцам сэкономить до 60%

По закону в России каждый автолюбитель обязан оформить полис страхования автогражданской ответственности - ОСАГО, который позволяет компенсировать ущерб третьим лицам в случае, если владелец полиса виноват в аварии.
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