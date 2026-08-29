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Моуринью: «Золотой мяч» нельзя давать просто за победу в Лиге чемпионов или на ЧМ»

Моуринью: «Золотой мяч» нельзя давать просто за победу в Лиге чемпионов или на ЧМ»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью поделился своим мнением о критериях вручения «Золотого мяча».Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью поделился своим мнением о критериях вручения «Золотого мяча».

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