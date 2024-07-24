На Украине задержали известного блогера и журналиста за якобы призывы сопротивляться мобилизации

Задержанного журналиста обвиняют в создании преступного сообщества, в которое входили его же коллеги по работе, админы и видеомонтажерыСБУ обвиняет известного украинского журналиста и телеведущего Жана Новосельцева, возглавлявшего ранее "17-й канал", в создании преступной группировки.
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