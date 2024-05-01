Жуковские кикбоксеры победили на Всероссийских соревнованиях

Спортсмены из Жуковского стали победителями и призерами Всероссийских соревнований по кикбоксингу. На турнир в Ульяновск съехались более двух тысяч спортсменов из 43 регионов России, а также Беларуси, Алжира и Азербайджана.
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