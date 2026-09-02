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Костюк после победы над Стивенс на US Open: «В 2017-м я взяла здесь парный титул по юниорам, и в тот же день титул выиграла Слоун – у нас есть фото из лаунжа»

Марта Костюк прокомментировала победу над Слоун Стивенс во втором круге US Open (6:1, 7:5). – Вы играли со Слоан 15 дней назад (в Цинциннати – Спортс’‘).

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