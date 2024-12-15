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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юран негативно высказался о натурализации легионеров: «В РФ около 150 млн человек, мы не Люксембург какой-то. А куда нашим школам деваться, если мы начнем натурализовывать?»

– Осенью Дуглас Сантос получил российский паспорт. Кому из легионеров РПЛ можно следующему предложить гражданство РФ?  – Не только футболисты хотят наш паспорт.

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