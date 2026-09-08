Porsche SE: первый запуск многоразовой ракеты Nova запланирован на 2027 год

Первый запуск разрабатываемой американской компанией многоразовой ракеты-носителя Nova запланирован на 2027 год.
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