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Газета.ру

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Porsche SE: первый запуск многоразовой ракеты Nova запланирован на 2027 год

Porsche SE: первый запуск многоразовой ракеты Nova запланирован на 2027 год

Первый запуск разрабатываемой американской компанией многоразовой ракеты-носителя Nova запланирован на 2027 год.

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