Газовый ценовой потолок вызовет значительные изменения на рынке

Предстоящее ограничение цен на эталонный европейский газовый контракт, о котором с таким трудом договорились члены ЕС, может резко изменить газовый рынок и повлиять на функционирование других рынков, а также на финансовую стабильность во всем мире.
Предстоящее ограничение цен на эталонный европейский газовый контракт, о котором с таким трудом договорились члены ЕС, может резко изменить газовый рынок и повлиять на функционирование других рынков, а также на финансовую стабильность во всем мире.
Свежие комментарии