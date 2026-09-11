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ИИ-ассистенты меняют ритейл: рост аудитории умных приложений на 259%

ИИ-ассистенты меняют ритейл: рост аудитории умных приложений на 259%

Почти каждый четвертый китайский пользователь искусственного интеллекта теперь обращается к этой технологии для принятия решений о покупках.

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