Александр Цыбульский провел встречу с Юрием Вяземским

Об этом глава региона написал в своих соцсетях.Он отметил, что благодаря профессору, много талантливых школьников Архангельской области получили путёвку на самую популярную у нас в стране интеллектуальную телевикторину «Умницы и умники», а семеро стали её победителями и поступили в МГИМО.
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