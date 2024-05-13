Александр Цыбульский провел встречу с Юрием Вяземским

Об этом глава региона написал в своих соцсетях.Он отметил, что благодаря профессору, много талантливых школьников Архангельской области получили путёвку на самую популярную у нас в стране интеллектуальную телевикторину «Умницы и умники», а семеро стали её победителями и поступили в МГИМО.