В Польше призвали удалить аккаунт Сикорского в Х, пока США не вывели войска из страны

Экс-заместитель министра иностранных дел Польши и действующий депутат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Павел Яблонский призвал «кого-нибудь» удалить страницу в соцсети Х главу МИД Польши Радослава Сикорского, пока США не вывели войска с территории Польши.
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