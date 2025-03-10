В Польше призвали удалить аккаунт Сикорского в Х, пока США не вывели войска из страны

Экс-заместитель министра иностранных дел Польши и действующий депутат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Павел Яблонский призвал «кого-нибудь» удалить страницу в соцсети Х главу МИД Польши Радослава Сикорского, пока США не вывели войска с территории Польши.