В Одессе на статуе льва у бывшего памятника Екатерине II появился триколор

Российский флаг на фигуре льва у демонтированного памятника Екатерине II изобразили краской неизвестные, 16 мая сообщила пресс-служба главного городского управления Национальной полиции киевского режима в Telegram.
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