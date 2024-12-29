НКЦКИ и Positive Technologies заключили бессрочное соглашение

Подвластный ФСБ Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) и компания АО "Позитивные технологии" (Positive Technologies) заключили бессрочное соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии