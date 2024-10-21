В Дальнереченске Приморского края наградили победителей регионального этапа конкурса «Полицейский дядя Стёпа»

В апреле этого года был объявлен старт детского творческого конкурса «Полицейский дядя Степа». В этом году работы были посвящены году семьи, поэтому юным мастерам было предложено изобразить семьи и династии сотрудников органов внутренних дел, а также отразить в поделках ценности, характерные для полицейских семей.