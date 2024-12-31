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Александр Беглов: построенный в России капитализм стал источником всех наших бед

Александр Беглов: построенный в России капитализм стал источником всех наших бед

Наверное, многие понимают, что политики такого уровня, как губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ничего не говорят, не взвесим свои слова либо с основными направлениями политики, либо с намечающимися тенденциями.

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Комментарии
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Геннадий Кузьминых
Ерунду, пургу гонит читателям автор стати. Мы знаем, как не эффективны  городские,  областные чиновники регионов.  Не нужно за счет предпринимателей  прихватывать себе очки. Подловатые  действия Беглова.
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17 час.
igor kim
В любом случае необходимо восстанавливать социализм и сделать это может только прозревший народ.
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16 час.

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