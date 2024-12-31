Александр Беглов: построенный в России капитализм стал источником всех наших бед

Наверное, многие понимают, что политики такого уровня, как губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ничего не говорят, не взвесим свои слова либо с основными направлениями политики, либо с намечающимися тенденциями.
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