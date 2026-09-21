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Аргументы недели

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Остеопат из Севастополя заявил о поиске мужа для 15-летней дочери

Остеопат из Севастополя заявил о поиске мужа для 15-летней дочери

Врач из Севастополя Игорь Верба опубликовал в соцсетях пост о поиске жениха для своей 15-летней дочери и объяснил, почему хочет выдать её замуж в 20–25 лет.

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