Остеопат из Севастополя заявил о поиске мужа для 15-летней дочери

Врач из Севастополя Игорь Верба опубликовал в соцсетях пост о поиске жениха для своей 15-летней дочери и объяснил, почему хочет выдать её замуж в 20–25 лет.
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