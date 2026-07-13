Trust Is Lost From Both Financial Markets And Sports Submitted by QTR's Fringe Finance A couple of months ago I wrote that I had stopped actively trading, stopped sports betting, quit fantasy football and the likes.
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