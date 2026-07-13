Zero Hedge
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Zero Hedge

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Trust Is Lost From Both Financial Markets And Sports

Trust Is Lost From Both Financial Markets And Sports

Trust Is Lost From Both Financial Markets And Sports Submitted by QTR's Fringe Finance A couple of months ago I wrote that I had stopped actively trading, stopped sports betting, quit fantasy football and the likes.

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