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«Несостоятельная фикция». Киев в роли вассала Запада рискует дальнейшей утратой территорий

«Несостоятельная фикция». Киев в роли вассала Запада рискует дальнейшей утратой территорий

Продвижение ВС РФ на поле боя может обеспечить устранение угроз, исходящих от Украины, которая является «несостоятельной фикцией», существующей только благодаря своей функции по услужению интересам Запада.

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