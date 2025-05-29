Продвижение ВС РФ на поле боя может обеспечить устранение угроз, исходящих от Украины, которая является «несостоятельной фикцией», существующей только благодаря своей функции по услужению интересам Запада.
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