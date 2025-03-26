В Кишинёве подтвердили задержание главы Гагаузии Гуцул на 72 часа

Генеральная прокуратура Молдавии подтвердила, что глава Гагаузии Евгения Гуцул задержана на 72 часа.«Вечером 25 марта на выходе из Кишиневского международного аэропорта появилась Глава автономного территориального образования Гагаузия.
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