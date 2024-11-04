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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Виннипег» одержал 11 побед в 12 матчах на старте сезона НХЛ – 8-й случай в истории лиги. Ни одна из 7 предыдущих команд не выиграла Кубок Стэнли

«Джетс» обыграли «Тампу» (7:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.  Команда под руководством Скотта Арниела набрала 22 очка в 12 играх и лидирует в общей таблице лиги.

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