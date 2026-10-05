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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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В 4,1 тыс. домов Волгоградской области обследовали газовое оборудование

В 4,1 тыс. домов Волгоградской области обследовали газовое оборудование 🔥С начала года межведомственные рабочие группы провели 651 проверку.

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