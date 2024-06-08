Поплачьте, и всё зарядится: представлен сверхтонкий аккумулятор для умных к...

Поплачьте, и всё зарядится: представлен сверхтонкий аккумулятор для умных контактных линз с питанием от слёзЮжнокорейский учёный Сок Ву Ли (Lee Seok Woo) создал сверхтонкий аккумулятор для умных контактных линз, заряжать который можно от слёз.