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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Поплачьте, и всё зарядится: представлен сверхтонкий аккумулятор для умных к...

Поплачьте, и всё зарядится: представлен сверхтонкий аккумулятор для умных к...

Поплачьте, и всё зарядится: представлен сверхтонкий аккумулятор для умных контактных линз с питанием от слёзЮжнокорейский учёный Сок Ву Ли (Lee Seok Woo) создал сверхтонкий аккумулятор для умных контактных линз, заряжать который можно от слёз.

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