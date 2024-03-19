Ученые выяснили, сколько весит нейтронная звезда, оставшаяся после сверхновой

Катаклизм, который называют сверхновой, — стадия в эволюции звезд. После взрыва они перерождаются: самые массивные становятся черными дырами, самые легкие — белыми карликами, то есть звездами, которые подпитываются не обычной термоядерной, а затухающей тепловой энергией.