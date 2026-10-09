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Владимирские новости

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Сотрудницы Владимирстата обвиняются в мошенничестве на 1,6 млн рублей

Сотрудницы Владимирстата обвиняются в мошенничестве на 1,6 млн рублей

С января 2023 по апрель 2026 года сотрудницы Владимирстата заключили фиктивные контракты на сумму более 1,6 млн рублей, не выполнив при этом никаких работ.

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