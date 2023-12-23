20.12.2023 в учреждении прошел Единый урок, посвященный Ефросинии Полоцкой ´Просветительская деятельность Евфросинии Полоцкой´, на котором присутствовала методист духовно-просветительского центра при Свято-Георгиевском храме Шевчик Ольга Михайловна .
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