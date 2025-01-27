Трамп стал Бербок. Откуда у нас сейчас столько погибших? И мы "украли гиперзвуковое оружие"

АндрейБорков

Вот и ответ на вопрос КТО ТАКОЙ ТРАМП. Очень похоже на то, что это персонаж с охереннымм самомнением, не особо чем то подкрепленным, про его компетентность по многим вопросам, в том числе и жизненно важным, даже говорить не стоит так как ОН НЕКОМПЕТЕНТЕН в принципе, от слова СОВСЕМ. "Глубочайшее знание" истории, правильнее сказать ОТСУТСТВИЕ ЗНАНИЙ, больное воображение на грани шизофрении, всех его "достоинств" сразу и не перечислишь! Русские сперли у Обамы гиперзвуковые ракеты! Это кем надо быть, что бы такую ХУЙ...Ю сказать? И с этим персонажем наш Президент собирается обсуждать важнейшие проблемы? Вот уж точно, с Жорой Бидоном было и проще и понятнее и лучше!