Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    Вот и ответ на вопрос КТО ТАКОЙ ТРАМП. Очень похоже на то, что это персонаж с охереннымм самомнением, не особо чем то...Трамп стал Бербок...
  • АндрейБорков
    Деградация Прибал...
  • Регина Толстоброва
    замечательный политик. но ему   трудно очень среди европейских политиков.На фоне попытки «...

Трамп стал Бербок. Откуда у нас сейчас столько погибших? И мы "украли гиперзвуковое оружие"

Трамп стал Бербок. Откуда у нас сейчас столько погибших? И мы "украли гиперзвуковое оружие"

Еще недавно Трамп воспринимался многими из нас тем, кто несет надежду на мирное урегулирование и окончание войны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Вот и ответ на вопрос КТО ТАКОЙ ТРАМП. Очень похоже на то, что это персонаж с охереннымм самомнением, не особо чем то подкрепленным, про его компетентность по многим вопросам, в том числе и жизненно важным, даже говорить не стоит так как ОН НЕКОМПЕТЕНТЕН в принципе, от слова СОВСЕМ. &quot;Глубочайшее знание&quot; истории, правильнее сказать ОТСУТСТВИЕ ЗНАНИЙ, больное воображение на грани шизофрении, всех его &quot;достоинств&quot; сразу и не перечислишь! Русские сперли у Обамы гиперзвуковые ракеты! Это кем надо быть, что бы такую ХУЙ...Ю сказать? И с этим персонажем наш Президент собирается обсуждать важнейшие проблемы? Вот уж точно, с Жорой Бидоном было и проще и понятнее и лучше!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх