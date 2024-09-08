Контрафакт и фальсификат: в Госдуме планируют устранить проблемы маркетплейсов до конца года

Представители торговых площадок рассчитывают на смягчение проекта закона до первого чтения Число покупателей, которые хотя бы раз приобретали что-то на маркетплейсах, за последние три года увеличилось с 15 миллионов до 88 миллионов человек.
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