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Трамп призвал республиканцев допустить дефолт

Трамп призвал республиканцев допустить дефолт

Global Look Press/Jeremy Hogan/Keystone Press Agency Бывший президент США Дональд Трамп считает, что республиканцам необходимо допустить дефолт государства, если они не смогут добиться от Белого дома согласия на масштабное сокращение расходов.

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