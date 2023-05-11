Трамп призвал республиканцев допустить дефолт

Global Look Press/Jeremy Hogan/Keystone Press Agency Бывший президент США Дональд Трамп считает, что республиканцам необходимо допустить дефолт государства, если они не смогут добиться от Белого дома согласия на масштабное сокращение расходов.
Global Look Press/Jeremy Hogan/Keystone Press Agency Бывший президент США Дональд Трамп считает, что республиканцам необходимо допустить дефолт государства, если они не смогут добиться от Белого дома согласия на масштабное сокращение расходов.
Свежие комментарии