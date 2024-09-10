Движение по Каширскому шоссе временно перекрыто из-за падения беспилотника

Движение по Каширскому шоссе в сторону Москве временно перекрыто в связи с падением беспилотного летательного аппарата, заявила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева 10 сентября в своем Telegram-канале.
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