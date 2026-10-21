Казалось бы, ну чем плохим может обернуться желание доплатить за место у окна в самолете? Или, например, постирать любимый свитер или отправить робот-пылесос убрать за щенком? Эта подборка доказывает, что от катастрофы нас отделяет всего ничего — одно маленькое, но очень неудачное решение.