Казалось бы, ну чем плохим может обернуться желание доплатить за место у окна в самолете? Или, например, постирать любимый свитер или отправить робот-пылесос убрать за щенком? Эта подборка доказывает, что от катастрофы нас отделяет всего ничего — одно маленькое, но очень неудачное решение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 8 самых ужасных б...
- ХЛ Жизнь в современн...
- Кем была «Зинка В...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым