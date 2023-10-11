Актер из «Реальных пацанов» рассказал, почему стал меньше зарабатывать

Актер из «Реальных пацанов» рассказал, почему стал меньше зарабатыватьАнтон Богданов, известность которому принесла роль в сериале «Реальные пацаны», последние два года пробует себя в новом амплуа: актер всерьез заинтересовался режиссурой.
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