Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Зелёная крыса чует свой конец

Зелёная крыса чует свой конец

Юрий Кот   Чем ближе час расплаты, тем больше удивительных историй в исполнении укробандерья мир услышит.

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Комментарии
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владимир рябченко
тИжОлое у него состояние: Он как БЫ ещё есть, а как БЫ его уже и нету...
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13 час.
Надежда Петракова
По-любому, победа будет за нами, как бы они там не брыкались и не хорохорились!!!(суки драные😅)👌🔥
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13 час.
Надежда
Злобному клоуну-убийце деваться некуда, черту невозврата он давно переступил!( И он отлично осознает, что конец войне означает и его бесславную кончину!
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11 час.
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