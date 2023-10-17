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Илон Маск емко отреагировал на заявления о готовности США поддерживать два конфликта сразу

Илон Маск емко отреагировал на заявления о готовности США поддерживать два конфликта сразу

Американский миллиардер Илон Маск в своей соцсети X кратко ответил на высказывание главы минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен о том, что Вашингтон может себе позволить два военных конфликта одновременно.

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