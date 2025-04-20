Восемь пожаров произошло в Крыму за сутки«В селе Перово в Симферопольском районе сотрудники первого пожарно-спасательного отряда ликвидировали возгорание кровли неэксплуатируемой хозпостройки на площади 100 кв.
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