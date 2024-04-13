ВСУ ударили ракетами по машиностроительному заводу Луганска – глава ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник подтвердил сообщения о ракетном ударе ВСУ по Луганску. Целью атаки был машиностроительный завод, в котором в скором времени планировали запустить производство, сообщил руководитель региона.
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