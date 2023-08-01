Собянин рассказал о скором окончании строительства станции «Лианозово» салатовой ветки метро

Собянин анонсировал открытие станции метро «Лианозово» В Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин рассказал жителям города, что отделка нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро на станции «Лианозово» будет завершена в этом году осенью.