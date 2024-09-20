В «Домклик» назвали регионы с самыми дорогими апартаментами

Статистика сделок Сбербанка показывает, что в среднем по стране апартаменты дороже квартир. При этом в большинстве регионов — лидеров по спросу на апартаменты их стоимость, наоборот, ниже, чем у квартир в новостройках Первую тройку регионов России, где активнее всего оформляют ипотеку на апартаменты, в 2024 году составили Москва, Подмосковье и Краснодарский край.