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В «Домклик» назвали регионы с самыми дорогими апартаментами

В «Домклик» назвали регионы с самыми дорогими апартаментами

Статистика сделок Сбербанка показывает, что в среднем по стране апартаменты дороже квартир. При этом в большинстве регионов — лидеров по спросу на апартаменты их стоимость, наоборот, ниже, чем у квартир в новостройках Первую тройку регионов России, где активнее всего оформляют ипотеку на апартаменты, в 2024 году составили Москва, Подмосковье и Краснодарский край.

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