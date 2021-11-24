Происшествия

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Полицейские задержалив Перми двоих мужчин, подозреваемых в сбыте героина

В отдел МВД России по Лысьвенскому городскому округу обратились студенты местного колледжа, которые сообщили, что на территории учебного заведения подозрительный молодой человек спрятал неопределенный предмет и сделал его снимок.

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