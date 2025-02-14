В Республике Тыва сотрудниками полиции выявлена противоправная деятельность заведующей детского сада

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Тыва в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлена противоправная деятельность заведующей одного из детских садов села в Барун-Хемчикском районе.
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