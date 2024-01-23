Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Комитет по обеспечению безопасности на производстве при Госсовете КНР контролирует ход ликвидации последствий аварии на угольной шахте в провинции Хэнань

Пекин, 22 января /Синьхуа/ -- Комитет по обеспечению безопасности на производстве при Госсовете КНР в понедельник объявил, что будет следить за ходом работ по ликвидации последствий аварии на угольной шахте, которая произошла 12 января в городе Пиндиншань /пров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх