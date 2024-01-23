Комитет по обеспечению безопасности на производстве при Госсовете КНР контролирует ход ликвидации последствий аварии на угольной шахте в провинции Хэнань

Пекин, 22 января /Синьхуа/ -- Комитет по обеспечению безопасности на производстве при Госсовете КНР в понедельник объявил, что будет следить за ходом работ по ликвидации последствий аварии на угольной шахте, которая произошла 12 января в городе Пиндиншань /пров.