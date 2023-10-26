Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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..прочь от либерализма!

..прочь от либерализма!

Руки прочь от российского либерализма! Кто вы, чтобы судить либералов и творческую интеллигенцию!? Никто не представляет истинных масштабов самоотверженной работы этих людей на благо нашей, общей с ними, страны.

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